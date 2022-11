Albenga, messa in sicurezza di via Gramsci. Distilo: "Abbiamo avuto rassicurazioni dal vicesindaco Passino"

"La nostra mozione su via Gramsci ha avuto conferme. Ieri sera durante il Consiglio comunale di Albenga ho presentato a nome del gruppo Aria nuova per Albenga, che rappresento in Consiglio comunale, la mozione per la messa in sicurezza di via Gramsci abbiamo ottenuto dal vicesindaco Passino la rassicurazione che sono stati reperiti circa 30 mila euro per la messa in sicurezza nel 2023".

Cosi commenta Diego Distilo, presidente del Consiglio comunale ingauno che aggiunge: "Il nostro obbiettivo è stato raggiunto, ora attendiamo di vedere i lavori. Il vicesindaco ha evidenziato che grazie alla nostra mozione si procederà per questo intervento".

"Ribadiamo il discorso che a noi non interessano i meriti ma che le cose vengano fatte nell'esclusivo interesse dei cittadini - conclude - Continueremo il nostro lavoro di minoranza mettendo a conoscenza il Consiglio comunale delle problematiche che ci vengono segnalate".