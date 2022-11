Borgio, la minoranza chiede chiarezza sul cantiere in via Matteotti: "Cittadinanza preoccupata"

"Parlo a nome del gruppo di minoranza 'Borgio Verezzi x tutti' e di molti cittadini e commercianti che ci hanno interpellato esternando non poca preoccupazione per il cantiere nato ormai più di una settimana fa all’ingresso del paese in via Matteotti e che ha comportato notevoli disagi soprattutto legati al conseguente cambio di viabilità". Così Gabriele Murrighile, capogruppo di minoranza a Borgio Verezzi (lista "Borgio Verezzi per Tutti").

"Sottolineo che giungendo in tre giorni differenti, insieme ai colleghi consiglieri di minoranza, abbiamo trovato il cantiere chiuso e lo stesso presenta pochi, se non nulli, progressi nei lavori a distanza dei sopralluoghi - prosegue Murrighile - Se aggiungiamo le segnalazioni di alcuni danni all’arredo urbano dovuti al cambio di viabilità, il danno economico subito dai commercianti dei tratti interessati, il posizionamento di spartitraffico fissi che non permettono neanche ai mezzi di soccorso di poter far manovra e non rimanere imbottigliati nelle colonne che possono formarsi in corrispondenza del semaforo del passaggio a livello, si capisce perché la preoccupazione sia così forte".

"Abbiamo già inviato un’interpellanza sull’argomento con richiesta urgente di risposta scritta per capire se vi siano ritardi nei lavori ed eventualmente il motivo di essi. Memore di ciò che è accaduto con un altro cantiere aperto sul nostro territorio, e mai concluso, come quello dell’edificio scolastico, e degli incomodi creati dai lavori di via Nazario Sauro qualche mese fa, voglio garantire ai cittadini che, come minoranza, abbiamo fatto e faremo come sempre il possibile per comprendere lo stato dei lavori nella speranza che l’Amministrazione dia risposte concrete per risolvere a breve quello che ad oggi rimane un grosso disagio per gli abitanti di Borgio Verezzi" conclude infine il capogruppo di minoranza.