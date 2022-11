Premio Internazionale “Profilo Donna”: riconoscimento prestigioso per Francesca Nanni e Patrizia Giallombardo

“Donne alla guida del rinnovamento”. Sarà questo il tema della 32a edizione del Premio Internazionale “Profilo Donna”, in programma il 5 dicembre al Forum Monzani di Modena con inizio dalle ore 18.30.

Nata a Millesimo si è laureata con il massimo dei voti presso l’Università di Genova nel 1983. Ha deciso di dedicare la sua vita alla magistratura, iniziando la sua lunga carriera nel lontano 1986 presso la Procura di Sanremo dove ha iniziato l’approfondimento dal punto di vista pratico di questioni legate alle collaborazioni internazionali grazie ai frequenti contatti con le autorità francesi. Da lì, ha continuato a fare notevoli passi avanti, ottenendo incarichi via via sempre più prestigiosi.

Nel 1992, si trasferisce a Genova e si occupa principalmente di reati contro la pubblica amministrazione. Nel 1994 di grande rilievo è stato il suo impegno presso la Procura Distrettuale Antimafia, dove ha indagato su associazioni a delinquere, traffico di sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo, usura e riciclaggio e successivamente sempre presso la Procura di Genova nel 2002 è stata titolare di procedimenti in tema di criminalità organizzata e di terrorismo internazionale, in particolare di lotta al finanziamento del terrorismo di matrice islamica. Si è occupata del reclutamento e dell’arrivo in Iraq dei primi 4 italiani rapiti dai terrorristi islamici tra cui il genovese Maurizio Quattrocchi e del procedimento nei confronti di alcuni armatori greci e pakistani accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.