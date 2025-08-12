Andora, il 14 agosto il concerto dei Libero Arbitrio

Ad Andora vigilia di Ferragosto con il Concerto dei Libero Arbitrio. Giovedì 14 agosto, in piazza Santa Maria, ore 21.30, la coinvolgente band proporrà il suo repertorio di musica anni 70/80. La live band Libero Arbitrio accomuna musicisti legati da una forte passione per la musica, di consolidate singole esperienze ed abilità strumentali e vocali, che permettono loro di esprimere un proprio stile nel proporre un significativo Tributo alla Disco Music degli anni 70 ed 80, accompagnato e fortemente caratterizzato da un accurato e appropriato abbigliamento scenico e da cambi d’abito durante la serata. Rigorosamente dal vivo, i Libero Arbitrio esprimono tanta energia musicale ed un deciso impatto e look scenico per il gradimento e divertimento del pubblico di ogni età che si ritrova partecipe di un concerto-live con un forte coinvolgimento in quella disco music anni 70 e 80 sempre più apprezzata e ricercata. Il live dei Libero Arbitrio è impreziosito inoltre, grazie al supporto coreografico firmato Giada Ricotti, già allieva di Renzo Bergamo (coreografo e ballerino RAI e Mediaset) della presenza delle stessa coreografa.

Lo show vede esibirsi sul palco: 4 Cantanti: Zack “Il Bianco” – Elena Aloe – Silvia Ferri – Alessia Cava, 4 Musicisti: Roberto “Bobo” Campana (batteria) Alfredo Silvestri (Tastiere) Simone Mazzone (Chitarra) Mattia Buonadonna ( Basso) e la ballerina Giada Ricotti.

15 agosto – Karaoke Itinerante – Piazza Santa Maria – Ore 21.30 - Giacomo Aicardi, trasforma tutti in cantanti con il suo karaoke itinerante che vedrà anche la partecipazione del travolgente Luca Galtieri.

16 agosto – Note Fra gli Ulivi – Sotto gli Ulivi del Suggestivo Borgo di Rollo di Andora, alle ore 21.30 il concerto dei “From Liguria to Nashville – Classici e inediti di un artista “On the road . Sabato 16 agosto, ore 21.30, nel suggestivo Borgo di Rollo (Andora), ultima appuntamento della XVI edizione della rassegna musicale NOTE TRA GLI ULIVI" patrocinata dalla Presidenza della Regione Liguria, ormai un classico imperdibile per gli appassionati della musica di qualità. Sul palco sotto gli ulivi, suonerà la Lorenzo Piccone Band, direttamente da Nashville. Vero virtuoso degli strumenti a corde, oltre a suonare chitarra acustica ed elettrica, chitarra hawaiana, bouzouki, mandolino, ukulele, dobro, armonica, Piccone è anche autore dei suoi brani, registra i suoi dischi a Nashville, centro della discografia statunitense, e tiene concerti in Europa, Nord America e Australia. Data la sua abilità con gli strumenti orientali, è stato chiamato a Teheran ad esibirsi con un gruppo di musicisti persiani, eseguendo sue canzoni e musica classica persiana. E’ uno dei pochi italiani che ha avuto l’onore di pubblicare un suo disco con la CandyRat Records, l’etichetta indipendente statunitense che riunisce i migliori musicisti di chitarra acustica del mondo.

Piccone alternerà le sue virtuose composizioni con brani cantati e reinterpretati in chiave personale della musica italiana, da De Andrè a Paolo Conte.

La serata è a ingresso libero e anticipata dall’apertura alle 19.30 dell’area ristoro tra gli ulivi con specialità tradizionali liguri (dallo zemin al brandacujun, dal panfritto al cundjun). Un’occasione non solo per ascoltare buona musica ma anche per scoprire questo bell’angolo di Liguria, posto sul promontorio panoramico di Capo Cervo che divide le provincie di Savona e Imperia.

Sabato 16 agosto – ore 21:30 - Giardini Tagliaferro - Genova... e dintorni - Omaggio alla cultura musicale ligure. Una serata dedicata alla grande tradizione cantautorale ligure, con arrangiamenti e rielaborazioni originali che daranno nuova vita ai brani più iconici della scuola genovese, un repertorio selezionato e interpretazioni coinvolgenti. Con Massimiliano Viapiano al pianoforte e voce, Mauro Vero alla chitarra solista e voce, Francesco Pignataro alla chitarra ritmica, Gabriele Viapiano al basso e voce, Matteo Ferrando alla batteria, Raffaele Esposito ai fiati. Solisti: Giuseppe Marco De Punzio, Nevenka Vukosav, Pietro Piovanello, Alexandra Siscanu, Norma Viapiano. Ingresso libero.

Domenica 17 agosto – ore 21.30 – Piazza Santa Maria – Balliamoci l’estate – Animazione musicale, karaoke con maxi schermo per cantare e ballare con i grandi successi di sempre.

Giovedì 21 agosto – Ore 21.30 - Spettacolo di Fuochi d’artificio, visibile da tutto il litorale, offerto dall’Associazione Bagni Marini di Andora, con diversi punti di lancio.