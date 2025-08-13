 / Eventi

Eventi | 13 agosto 2025, 09:10

Dego festeggia l’arte: al via la 30esima Mostra di Arte e Fotografia e gli “Incontri letterari alla luce delle stelle”

Dal 13 al 24 agosto

DEDieci giorni di arte, cultura e solidarietà animeranno il paese con la 30esima Mostra d’Arte e Fotografia organizzata dal Circolo Culturale Dego. L’evento, ospitato nelle scuole elementari di Piazza E. Botta, sarà visitabile dal 13 al 24 agosto 2025, ogni sera dalle 20.30 alle 23.30.

 

Quest’anno la rassegna rende omaggio al 12esimo Palio dei Rioni con una bi-personale dedicata agli artisti Piero Carenti e Lino Genzano. L’inaugurazione è in programma mercoledì 13 agosto alle 20.00 e sarà accompagnata dall’iniziativa solidale “Un ventaglio per Gaza”, a cura di Officina Acquerello: ventagli dipinti a mano dalle artiste saranno offerti in cambio di una donazione a favore di Medici Senza Frontiere.

Alle 21, nel giardino delle scuole, spazio alla parola con gli Incontri Letterari alla luce delle stelle:

Mercoledì 13 agostoDante Alighieri, storia di un viaggio a cura di Adalberto Ricci

Giovedì 14 agostoLa camera oscura di Stefania Antonacci, con la scrittrice e attrice Clara Demarchi

Venerdì 15 agostoLe 12 ore di Vic, scritto e interpretato da Francesca Cavallero

Sabato 16 agostoColdplay R E Volution di Adrien Viglierchio, relatore Athos Enrile

Domenica 17 agostoVasco Pratolini e Cronache di poveri amanti, a cura di Adalberto Ricci

Giovedì 14 agosto, dalle 18.30, il giardino delle scuole ospiterà Arte Libera in Giardino: un incontro aperto di pittura e disegno, senza bisogno di esperienza. Basta portare fogli, matite o il proprio materiale creativo e dare libero sfogo alla fantasia.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Dego, della Pro Loco e di tutti i volontari che hanno collaborato.

Redazione

