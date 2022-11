Corsi gratuiti per chi vuole diventare Oss, Arboscello (Pd): "La giunta conferma l'impegno preso con l'approvazione del nostro ordine del giorno"

"Accogliamo positivamente la decisione della giunta di farsi promotrice per la realizzazione di corsi gratuiti per il rilascio della qualifica di Operatore socio sanitario a partire dal 2023".

Cosi commenta Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico dopo la discussione in aula di un ulteriore ordine del giorno che chiedeva la realizzazione di corsi per Oss.

"In questo modo, inoltre, si darà la possibilità a decine di persone che vogliono diventare Operatori socio sanitari, ma che per motivi economici avrebbero dovuto rinunciare a conseguire la qualifica, di frequentare il corso e avere migliori opportunità occupazionali".

"Si tratta di una risposta concreta, dopo le nostre sollecitazioni e un ordine del giorno approvato all’unanimità già a luglio scorso, a un’esigenza del sistema sanitario regionale da tempo in sofferenza per carenza di personale, tra cui anche Oss, perché permetterà di ampliare anche la platea di figure professionali che durante la pandemia, insieme a tutto il personale sanitario, sono state fondamentali per offrire assistenza e cura ai cittadini e far funzionare il sistema sanitario regionale", conclude Arboscello.