Alassio, si continua a lavorare contro l'erosione della costa: dalla Regione rassicurazioni sui finanziamenti delle nuove opere

Dalla Regione Liguria, in particolare dall'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, giungono segnali positivi rispetto al finanziamento di un ulteriore opera di consolidamento della difesa del litorale alassino.

L'erosione costiera era da tempo un tema sensibile: a renderlo improcrastinabile sono stati i ben noti eventi meteo marini dell'autunno del 2018 a seguito dei quali grazie al sostegno e al contributo amministrativo ed economico del Ministero, del Dipartimento nazionale della Protezione Civile e della Regione Liguria, il Comune di Alassio ha provveduto alla ricostituzione della linea di costa a difesa del centro urbano, tramite due interventi consecutivi.

Il primo ha avuto inizio, definito l’iter di approvazione, nel mese di febbraio 2021 e si è concluso nella prima decade di giugno dello stesso anno. Con questo intervento era stato depositato sull’arenile una quantità di sabbia pari a poco oltre i 124mila mc su una estensione di costa di circa 3.400 ml per un valore rendicontato di 2 milioni e mezzo di euro, comprensivo di oneri tecnici, amministrativi, fiscali ed accessori. Sulla scorta di quanto effettuato con il primo intervento e a seguito di un secondo lotto di finanziamento di pari importo, nel mese di febbraio di quest’anno sono stati avviati ulteriori lavori di ricomposizione della difesa costiera: un ripascimento con circa 130mila mc di sabbia per una estensione di circa 3.100 ml di costa.

"Contestualmente - spiega l'assessore alassino ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi - abbiamo avanzato un'ulteriore istanza ai competenti uffici regionali, trasmettendo uno studio di fattibilità per l’esecuzione di un terzo e definitivo lotto di intervento comprensivo dell'allungamento del pennello di levante con una importante strutturazione emersa e sommersa per intercettare le masse sabbiose in movimento verso Capo Santa Croce; un ulteriore azione di ripascimento, con materiali anche di diversa provenienza rispetto a quelli utilizzati nel primo e secondo lotto e quindi anche da cava terrestre, opportunamente individuata; e il proseguo dei monitoraggi sui comportamenti della spiaggia emersa, di quella sommersa, estesa ai contorni del sistema, che comprende anche importanti praterie di fanerogame, per un importo totale di 3 milioni e 650 mila euro".

"Di questi giorni - il commento del sindaco Marco Melgrati - un nuovo confronto con l'assessore Giampedrone, ci ha fornito rassicurazioni circa un nuovo finanziamento per poter completare l'opera di difesa del litorale. Dopo il primo ripascimento abbiamo avviato, su indicazione della Regione Liguria, un monitoraggio che ci sta confortando rispetto agli esiti del lavoro svolto e di quello che intendiamo programmare per la prossima primavera. Confidiamo di poter accedere anche a questa ulteriore terza fase di finanziamento che consoliderebbe in maniera definitiva le importanti opere realizzate negli ultimi due anni".

"Si tratta di fondi del Ministero della Protezione Civile - spiega Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile - che non sono stati utilizzati su scala nazionale e che il Ministero rimette in circolo sulla base di progetti già approvati. In questo caso Alassio si è dimostrata lungimirante avendo già predisposto e inviato il nuovo progetto che è ora in attesa di essere finanziato".

Intanto sul fronte mare si continua a lavorare per il restyling della Passeggiata Ciccione e, dopo il tratto che coinvolge i bagni Miramare, i Walburga i Walter e i Nikade, davanti ad alcuni dei principali hotel della Via Roma, da ieri (29 novembre, ndr) le ruspe hanno iniziato a demolire la soletta della passeggiata dai Bagni Serra fino alla fine del Corner Beach.

"Si tratta di interventi che vanno a completare il rifacimento del tratto verso Laigueglia della passeggiata uniformando le altezze, i materiali e gli arredi in linea con tutti gli interventi che hanno interessato tutte le passeggiate cittadine" spiega ancora Invernizzi.