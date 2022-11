Albenga, arriva il McDonald’s, sindaco Tomatis e assessore Vannucci: “Opportunità di lavoro. Sarà richiamo per famiglie con bambini”

C’è ancora possibilità per candidarsi ed entrare nella “crew” del nuovo McDonald’s che sta per sbarcare ad Albenga. Si lavora a pieno ritmo e ormai è questione di qualche settimana e comunque l’apertura è prevista ancora nel 2022, probabilmente per Natale. Per completare lo staff, come si legge sul sito del colosso americano, sovrano assoluto nel settore del fast food, sono ancora una ventina i posti disponibili per la posizione di “addetto alla ristorazione-crew”.

In posizione baricentrica, tra il casello autostradale e il cuore della città, a poche centinaia di metri dal nuovo polo scolastico in costruzione, la nuova struttura è in corso di realizzazione in regione Cavallo, all’ingresso di regione Bagnoli. Oltre 400 metri quadrati di superficie, 150 posti a sedere, servizio di asporto, ritiro veloce di pranzo e cena a bordo auto con il McDrive e, per la colazione o la merenda, McCafé: c’è proprio tutto. Si tratta di una “gustosa” alternativa alle ottime attività ristorative già presenti sul territorio, particolarmente gradita dai giovani e dalle famiglie con bambini, che si spostano volentieri anche da città e paesi vicini per godersi un’esperienza allegra e informale nel fast food numero uno al mondo.

"Il fatto che un'azienda internazionale abbia scelto il nostro territorio dimostra l'interesse, dal punto di vista commerciale, che ha la nostra città – spiegano il sindaco Riccardo Tomatis e l'assessore al commercio Mauro Vannucci -. Il McDonald's offre un prodotto del tutto diverso da quello che si può trovare negli ottimi ristoranti e nelle attività di somministrazione presenti ad Albenga e sarà un richiamo per le famiglie”.

“Inoltre - concludono -, non meno importante, questa realtà porterà nuove assunzioni che daranno una risposta occupazionale a diverse persone".

Per i 20 addetti che l’ufficio risorse umane dell’azienda sta ricercando, sono richiesti principalmente approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. Tipicamente, l’attività di addetto alla ristorazione-crew si divide tra cucina e sala ristorante: in cucina, il crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione; in sala, il crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole.

In Italia McDonald’s è presente con più di 630 ristoranti e impiega oltre 27mila persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali. L’azienda punta a promuovere un legame forte con il territorio, con l’85% degli ingredienti utilizzati di provenienza da fornitori italiani.