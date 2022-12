Finale, camion sbaglia manovra e rimane incastrato: strada per San Bernardino bloccata (FOTO)

AGGIORNAMENTO DELLE 20.51: la viabilità nella zona è stata ristabilita grazie all'intervento dei soccorsi e degli agenti della polizia locale.

Se solitamente sono le strade dei paesi dell'entroterra finalese a essere teatro di spiacevoli incomprensioni tra autisti di mezzi pesanti e i loro navigatori, stavolta è toccato a una delle strade di collegamento tra frazioni di Finale finire suo malgrado al centro della cronaca. Ma non per un errore da imputare all'assistente alla guida.

Intorno alle 18.30 un camion pare infatti aver praticato una manovra errata in via Pineta dove si trovava nei pressi di un cantiere rimanendo incastrato poco prima della deviazione per entrare nel parcheggio dell'ex ospedale "Ruffini" e bloccando così il traffico da e per le frazioni di San Bernardino e Monticello.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale per verificare l'accaduto e i Vigili del fuoco i quali hanno richiesto l'intervento dell'autogru per poter disincastrare il mezzo e riportarlo in carreggiata reindirizzandolo verso Marina.