Nuovo carcere in Val Bormida: Cairo in vantaggio su Cengio

Il futuro carcere dovrebbe sorgere a Cairo Montenotte.

Questo uno degli sviluppi che sarebbe emerso nel corso di una riunione operativa che si è svolta in Prefettura a Savona tra il Prefetto Enrico Gullotti, la presidente del Tribunale Lorena Canaparo, il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi, il Questore Alessandra Simone, il Comandante provinciale dei carabinieri Vincenzo Barbanera, il Comandante della guardia di Finanza Salvatore Salvo, l'ente penitenziario e il Provveditore delle opere pubbliche.

"L'importante e che il carcere venga costruito al piu presto, è una necessità impellente per noi e le forze dell'ordine" ha dichiarato la presidente del Tribunale.

Nel marzo scorso era stato riunito il Comitato Paritetico MIMS (Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili) e Giustizia, che come specificato dagli ex deputati e senatori Franco Vazio, Sara Foscolo e Paolo Ripamonti, "aveva vagliato le soluzioni afferenti le aree proposte per la costruzione del nuovo carcere, senza escluderne alcuna a priori, ma approfondendone ogni aspetto. Con riferimento a molte di esse sono state rilevate criticità dimensionali e ambientali".

"L’ipotesi più accreditata e che sarà sottoposta alla validazione definitiva del MIMS insiste nel comune di Cairo Montenotte (l'altra ipotesi era Cengio, ndr), nel quale è stata individuata una superficie di circa 76 mila mq, a 500 metri dalla struttura che ospita la scuola di polizia penitenziaria, in zona Tecchio, ed è adiacente alle aree della Villa de Mari. Una volta eseguita questa ultima validazione – che dovrebbe avvenire in tempi assai celeri – la scelta sarà nuovamente sottoposta al Comitato Paritetico MIMS e Giustizia per il via alla progettazione e all’appalto" avevano proseguito gli ex parlamentari.

Come già riportato dalla nostra redazione, il comune di Cairo Montenotte aveva indicato tre siti: la zona del Tecchio, un terreno in località Passeggeri e parte delle ex aree Marcella a Ferrania. Cengio invece aveva individuato quattro zone: località Castellaro (in Belbo); l'area A2 (quella bonificata) ex ACNA, oggi ENI Rewind; località Vignali (tra Millesimo e Cengio) e Pian Rocchetta (tra Cengio e Saliceto).

"Sapevano della riunione ma non siamo stati invitati. Questa situazione ci lascia alquanto perplessi tenuto conto che Cengio è uno dei territori 'candidati' ad ospitare il nuova carcere", commenta il sindaco Francesco Dotta.

"Il sito ex ACNA, secondo la nostra opinione, sarebbe l'ideale per accogliere questa struttura, e non capiamo il perché non venga preso in considerazione. Eventuali problematiche, come ad esempio la logistica, possono essere affinate".

"Spendere 400 milioni di euro per lasciare spianata inutilizzata? Costruire il nuovo carcere in un'area bonificata rappresenterebbe anche una sorta di vittoria per lo Stato", conclude Dotta.

Anche il comune di Cairo Montenotte, per bocca dell'amministrazione Lambertini, non è stato invitato alla riunione odierna.