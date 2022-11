Turismo e casinò: in viaggio fra le sale da gioco più belle al mondo

La digitalizzazione offre tantissime opzioni per il poker, la roulette, i giochi di blackjack live e le slot machine ma tutte le grafiche sono ispirate a sale da gioco realmente esistenti, situate nei luoghi più incantevoli del mondo.



Turismo e casinò sono un binomio perfetto per chi vuole divertirsi, ammirare strutture architettoniche di immenso valore ma anche comprendere meglio la storia del gioco: ecco alcuni consigli sulle mete migliori dove andare in viaggio.

Vacanze a Las Vegas nella capitale del gioco e del divertimento

Andare in viaggio negli USA è sempre una bella idea e Las Vegas sembra proprio essere la migliore soluzione per gli amanti del divertimento.



Anche se è una città appena nata, la sua storia è comunque affascinante e nel bel mezzo del deserto, sarà possibile visitare, giocare e pernottare, in alcuni casinò che rasentano l’opera d’arte architettonica, in un’estetica variegata dove vengono omaggiati i migliori monumenti e luoghi del mondo.



Il Venetian Casinò è sicuramente quello che impressiona di più, al suo interno è riprodotta parte della città di Venezia in scala, con monumenti, piazze, ponti e vicoli, persino i canali navigabili dalle gondole con tanto di gondoliere italiano.



Un altro casinò degno di nota è il Bellagio, sempre ispirato alla cittadina italiana che sorveglia il Lago di Como, ma anche il Caesars Palace è un piccolo capolavoro architettonico che offre le riproduzioni dei più bei monumenti dell’Antica Roma.



Per respirare l’autentica storia dei casinò di Las Vegas, non bisogna mancare all’appuntamento con il Flamingo Hotel, lì dove è stato aperto il primo casinò della città nel 1946, periodo in cui di Vegas c’era soltanto una stazione di servizio e qualche albergo, che veniva utilizzato come punto di ristoro dai viaggiatori americani diretti verso il Messico o la California.



Venezia e Sanremo coast to coast in Italia

Questo è un piccolo viaggio molto interessante che consente di vedere due o più città italiane che presentano un fascino unico.



Su tutte, Venezia, sede del primo casinò aperto al mondo in assoluto e capolavoro architettonico che ha donato alla tecnologia ingegneristica il suo massimo splendore con una città costruita completamente sull’acqua. Sono tantissimi i monumenti e luoghi d’interesse: la Basilica di San Marco situata nell’omonima piazza, la Chiesa del Redentore, il Ca’ Vendramin Calergi (sede del Casinò di Venezia), il Ponte dei Sospiri e tantissime altre opere architettoniche.



Anche a Sanremo c’è un casinò, famoso in tutto il mondo perché ha ospitato il Festival di Sanremo dagli anni cinquanta agli anni settanta e perché il suo teatro ha ospitato manifestazioni internazionali con attori, personaggi famosi e vip, provenienti da tutto il mondo anche per fare una puntatina.



Tra Venezia e Sanremo è possibile visitare tutte le città che si trovano di passaggio, come Verona, Milano, Torino, Genova, Bologna e Firenze, a seconda del tipo di itinerario che si decide di seguire.



Tour della Spagna tra Valencia e Isole Baleari

C’è un motivo particolare per cui abbiamo scelto queste tappe spagnole, perché sono ben collegate fra loro, infatti tra Valencia e Ibiza sono presenti voli giornalieri e di conseguenza è facile costruire un itinerario con questi due posti magici.



Valencia ha tutto ciò che serve per una vacanza da sogno: mare, musei, casinò, monumenti storici, parchi e il mercato più grande d’Europa.



Ibiza è un’isola felice dove è possibile rilassarsi nelle numerose spiagge che presentano una geologia mozzafiato, ballare tutta la notte o fare una puntatina al casinò. Da qui è possibile raggiungere facilmente Formentera, per il tour delle Baleari, occorre qualche giorno in più, tuttavia, questo itinerario rimane uno dei più affascinanti al mondo.