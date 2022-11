Celle, convenzione tra il comune e Punta dell'Olmo per le ex colonie Bergamasche. La minoranza: "Vogliamo risposte su alcuni temi"

La convenzione urbanistica tra il comune di Celle Ligure e la società Punto dell'Olmo sottoscritta nell'agosto del 2018.

Questo il tema dell'interpellanza che verrà presentata nel prossimo consiglio comunale dalla minoranza di Uniti per Celle che chiede delucidazioni con al centro la riqualificazione delle ex colonie Bergamasche".

"Nel documento si convengono una serie di attività che devono essere svolte dalla società, con il controllo dell'amministrazione comunale, con tempi e modi ben definiti - spiega Remo Zunino, capogruppo Uniti per Celle - vogliamo ricevere risposte su alcuni temi che ci sembrano importanti anche nel rapporto di trasparenza dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e soprattutto per verificare che vengano rispettati i contenuti della convenzione stessa".

La minoranza si è concentrata sull'articolo quinto punto b: "si conviene che opere di completamento architettonico ed impiantistico dell'edificio di proprietà comunale 'ex cinema Giardino' verranno eseguite in concomitanza con la demolizione dell'edifico numero 6; chiediamo se questo è awenuto o quali siano gli eventuali ritardi e se sia stato contestato alla società quanto non rispettato. Chiediamo inoltre i tempi del collaudo di tutta la struttura pubblica".

Attenzione anche sull'articolo decimo, punto 6: "si conviene che una volta affidati gli appalti ed allo scopo di verificare in corso d'opera l'andamento dei lavori, verrà istituita una Commissione di monitoraggio, il cui compito sarà quello di verificare il rispetto della convenzione e dei cronoprogrammi nonché, ove pertinenti, i protocolli di legalità. Chiediamo a quale punto sia la pratica, chi è stato nominato Presidente e se la Società Punta dell'Olmo ha versato il corrispettivo previsto in convenzione per il funzionamento della commissione stessa. Da ultimo chiediamo i verbali delle riunioni della Commissione stessa".