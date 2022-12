Sede Uil Savona vandalizzata, il Pd esprime vicinanza: “Atto ignobile”

“Il Partito Democratico savonese esprime la propria vicinanza alla Uil Savona per l’atto vandalico ignobile che ha subito questa notte presso la sede di Corso Tardy e Benech, vandalizzata con scritte no vax e insulti. Un gesto grave che colpisce uno dei sindacati più rappresentativi nel nostro Paese: serve una condanna unanime e segnali forti da parte di tutto il mondo politico”. Così il segretario del Partito Democratico di Savona Stefano Martini, il consigliere regionale Roberto Arboscello, il senatore ligure Democratico Lorenzo Basso.

“Accogliamo l’appello che la stessa Uil Savona lancia oggi commentando quanto avvenuto. Serve un sforzo comune per mettere in campo azioni concrete per una maggiore coesione sociale. Nelle prossime settimane organizzeremo un incontro con tutto il mondo sindacale per avviare insieme azioni incisive”.