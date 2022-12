Albissola, il vice sindaco Silvestro dona al comune 150 ciclamini: "Un gesto per augurare buone feste"

"Un piccolo regalo alla mia città". Il vice sindaco di Albissola Marina Luigi Silvestro rinnova questa tradizione in vista delle festività natalizie: "Negli anni passati ad esempio ho donato 2 palme di grandi dimensioni ancora oggi presenti, una all’altezza dei Bagni S. Antonio e l’altra nella piazzetta davanti l’ingresso delle scuole elementari in via Salomoni come anche decine di abeti per i negozianti".

"Per questo Natale ho pensato di fare un piccolo regalo alla mia città, donando 150 piante di ciclamini al comune per contribuire ad aiutare a rendere più accogliente e gradevoli alcune aiuole comunali, che per la loro collocazione, sono punti strategici per dare un semplice, ma colorato ben venuto ai turisti che vorranno visitare la nostra città nel periodo di Natale e per augurare buone feste agli albissolesi".

"Le piantine sono state consegnate nella mattinata di ieri mercoledì 30 novembre, agli operai della cooperativa Il Miglio Verde, che si occupa della manutenzione del verde pubblico e che stanno già provvedendo alla relativa piantumazione".

"I ciclamini donati sono destinati a decorare, per una buona parte, l’aiuola spartitraffico dell’incrocio presente sull’Aurelia all’altezza del Prana, mentre la restante parte è stata utilizzata per decorare i bordi della scritta 'Albissola Marina sull'aiuola davanti all’innesto con viale Faraggiana sempre sull’Aurelia. Un’altra piccola quota di piantine sarà mantenuta di riserva per coprire eventuali necessità di reintegri".

"Questi 150 ciclamini natalizi vogliono rappresentare un buon auspicio per la mia città, un gesto di gentilezza e un augurio di speranza per questa la nuova fase di progressivo ritorno alla normalità dopo i picchi pandemici trascorsi e i rumori di guerra che ancora echeggiano alle porte dell’Europa - conclude - In questi giorni intanto il comune sta completando i preparativi per il Natale a partire dall’installazione delle luminarie all’avvio della programmazione dei tanti eventi che accompagneranno le famiglie nel corso di tutto il periodo delle festività".