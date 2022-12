Turismo e artigianato, la Liguria protagonista di Linea Verde Satrt in onda il 3 dicembre su Rai1

Lo testimoniano le storie di aziende che ‘parlano’ delle tradizioni di una terra operosa reinterpretate per adattarle alle nuove esigenze del mercato. Come quella di Fiorella Ghignone, artigiana del cashmere a Genova, che dalla madre ha ereditato e rilanciato l’arte di utilizzare un filato nobile per realizzare capi preziosi, duraturi e sostenibili, venduti sui mercati internazionali.

“Il tema del saper fare e dell’artigianato pervade la nostra linea di azione – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti - visto che lavoriamo strettamente con le associazioni di categoria per dare un supporto reale a quello che è la rete connettiva della nostra economia e della nostra Italia e delle nostre città. Abbiamo recentemente rafforzato uno strumento importante che è la Cassa Artigiana a finanziamento di tutte le imprese che intendono investire, uno strumento unico in Italia che combina vari attrezzi diversi tra loro. Lo facciamo investendo in digitale e in efficienza energetica in produzioni rinnovabili e in particolare in solare di piccolo taglio. Siamo per un Italia diversificata con produzioni che radicano la propria essenza nella storia, ma che si proiettano in modo moderno nel futuro. Sono contento che una