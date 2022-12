Furto in gioielleria a Varazze, distrae la commessa e ruba alcuni preziosi: donna arrestata dai carabinieri

Al termine di una mirata attività di indagine, i carabinieri della Stazione di Varazze, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato una donna italiana che dovrà rispondere del reato di furto in gioielleria.

I fatti risalgono allo scorso mese di marzo, quando in una nota oreficeria di Varazze, una signora molto elegante, fingendosi interessata all'acquisto di un regalo per il marito, era riuscita ad impossessarsi di un orologio e alcuni gioielli, danneggiando anche un’anta in vetro. La donna si era avvicinata alla vetrina lasciata aperta dopo aver distratto l'addetta alla vendita.

La commessa si era accorta subito del furto, chiedendo l'immediata restituzione dell'orologio. La signora però, che indossava guanti e una mascherina chirurgica, aveva negato convintamente ogni responsabilità, insistendo per farsi aprire la porta in modo tale da poter far intervenire il marito e “chiarire cosi il malinteso”. Per convincere la venditrice, la donna aveva lasciato persino la sua borsa in negozio "come garanzia". Aperta la porta però, aveva fatto perdere le proprie tracce dandosi immediatamente alla fuga.

Dal successivo controllo era emerso che la fuggitiva aveva rubato un bottino per una valore di circa 16 mila euro. Nella borsa lasciata come garanzia invece, era contenuto solo un rotolo di carta da casa.

I carabinieri di Varazze, ricevuta la denuncia del furto, avevano iniziato da subito le indagini riuscendo a risalire, grazie alle telecamere di sorveglianza, al modello e alla targa del veicolo utilizzato dalla donna per giungere sul luogo del delitto e, con ulteriori approfondimenti, anche ad identificare la responsabile del reato. Grazie alle investigazioni tecniche, nonché alle testimonianze raccolte, avevano accertato che la signora, nella data del furto, si trovava a Varazze e che in periodi precedenti, si era resa responsabile anche di altri episodi delittuosi portati a termine con modalità simili in altre località italiane.

L’autorità giudiziaria, concordando con gli elementi investigativi raccolti, ha disposto la custodia cautelare in carcere che è stata eseguita nella giornata odierna. L’arrestata si trova ora in carcere e dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'autorità giudiziaria.