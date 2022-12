Toirano, il 4 dicembre l'inaugurazione della sede dei Vigili del Fuoco volontari

Domenica 4 dicembre, alle ore 15.00, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, la santa eletta patrona dei Vigili del Fuoco, a Toirano, nelle ex scuole Polla nel centro storico, verrà inaugurata la sede del distaccamento dei volontari della zona del ponente savonese.

L’occasione sarà gradita per esporre a tutti i cittadini toiranesi e del comprensorio i mezzi e le attrezzature utili allo svolgimento delle numerose attività proprie dei Vigili del Fuoco.

Il Parco del Marchese per l’occasione diventerà luogo di incontro e di esposizione per mini esercitazioni in cui verranno spiegate le varie tecniche di intervento in caso di emergenza.

"Ancora una volta Toirano apre le porte ad una componente importantissima del volontariato. Avere la possibilità di ospitare nella nostra cittadina il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari del ponente savonese è motivo di orgoglio, ma soprattutto rappresenta un presidio importantissimo in caso di emergenze. Gli ultimi fatti di cronaca ci riportano tutti alla triste realtà di come i fenomeni naturali possano accadere, e quanto sia importante avere una 'macchina' collaudata che possa intervenire in emergenza" dichiara il sindaco Giuseppe De Fezza.

"Al di là di tutte le azioni di mitigazione del rischio idrogeologico che l’amministrazione, con le risorse a disposizione, sta attuando, i volontari dei Vigili del Fuoco si vanno a sommare ai nostri Volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e alla Croce Rossa migliorando ed implementando i servizi nel territorio toiranese e comprensoriale. Tante le attività che questi gruppi insieme potranno svolgere, non solo in emergenza ma anche nei tempi di pace, per aiutare sempre di più la popolazione ad affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici in corso, inoltre, possiamo già dire che questa sarà solo l’inizio delle iniziative in favore del volontariato, ci saranno a breve sorprese che sveleremo più avanti" conclude il primo cittadino.

"Siamo orgogliosi di poter aprire un nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco nel territorio di Toirano e grati all'Amministrazione comunale per aver concesso in breve tempo la sede ed il relativo supporto logistico. La posizione è particolarmente favorevole ed è inserita in un contesto dove è già forte la cultura del volontariato - spiega Emanuele Gissi, comandante provinciale dei vigili del fuoco -. Questo ci consentirà di offrire un servizio antincendio e di soccorso tecnico ancora più capillare, in perfetta sinergia con il volontariato sanitario e di protezione civile. Crediamo molto nell'integrazione efficace delle indispensabili professionalità del servizio di soccorso pubblico con l'energia e la creatività del volontariato organizzato".

"Nelle prossime settimane saranno inseriti nelle squadre operative del Comando ben 60 nuovi vigili del fuoco volontari, che stanno terminando il percorso formativo in questi giorni. Sì aggiungeranno ai volontari già in servizio e saranno attivi prima della fine dell'anno" ha infine aggiunto Gissi.