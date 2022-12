Tpl, l'azienda convinta dall'in house: "Trasporto pubblico un valore per il territorio. Nuovo dg? Operazione distinta, la faremo nei primi mesi del 2023"

"Prendiamoci tutti le responsabilità di chiudere questo percorso atteso da 420 famiglie".

E' questo l'invito della presidente di Tpl Linea, Simona Sacone, che stamani ha presenziato, insieme al direttore generale Giovanni Ferrari Barusso, al presidio di lavoratori e sindacati dopo il corteo che si è snodato dalla stazione Mongrifone al palazzo della Provincia, al quale sono stati chiesti impegni e atti concreti.

"Gli eventi sono stati particolari e la gestione è stata articolata e difficile, preferisco però non entrare nel merito di quel che è successo - ha detto la presidente - L'importante è che questo territorio comprenda, anche chi magari non lo ha ancora assimilato, che Tpl Linea è un'azienda sana, un valore importantissimo per la nostra provincia e il trasporto è uno degli elementi fondamentali perché un territorio sia vivo, produttivo, vivace e dinamico. E questo valore che l'azienda rappresenta non dev'essere disperso".

La numero uno dell'azienda ha quindi difeso i passaggi e gli atteggiamenti tenuti finora: "Abbiamo sempre risposto in maniera tempestiva e lo faremo anche questa volta. Abbiamo finalmente ricevuto la documentazione (quella attesa per definire il contratto di servizio, ndr) e la stiamo analizzando nel dettaglio nei più brevi tempi possibili perché - ha quindi sottolineato Sacone, tracciando la linea - il nostro intendimento è che questa azienda venga preservata, valorizzata e rilanciata. Di chi siano le responsabilità dei ritardi? In questa enorme confusione capisco non sia facile per le persone capire dove stia la verità: l'unica cosa che posso dire è che non mi dimetto".

C'è però di più nei procedimenti aperti su cui non solo i lavoratori ma anche gli enti soci hanno puntato il dito nelle scorse settimane se non mesi.

E' il caso della diffida giunta dal Comune di Savona circa la nomina di un nuovo direttore generale: "Il cda dell'azienda ha come obiettivo la gestione nel massimo interesse proprio delle procedure di gestione aziendale, della sua sostenibilità e del suo sostentamento nel tempo. Il consiglio ha valutato, a inizio settembre, opportuno mandare avanti prioritariamente il percorso di affidamento in house senza elementi che potessero in qualche modo distrarre le persone, gli enti, i soci e l'azienda stessa da questa priorità. Dopodiché, come abbiamo detto e scritto, siamo pronti come Tpl Linea a partire per la definizione di un direttore generale. Questo avverrà nei primi mesi dell'anno" afferma la presidente Sacone.

Che ha quindi voluto ricordare come le due vicende siano tuttavia distinte: "I documenti devono essere redatti dall'ente affidante, ossia dalla Provincia, e dalla parte politica, non dall'azienda che nulla ha a che fare con questo. Ci siamo assunti, come consiglio d'amministrazione, la responsabilità sia di seguire il mandato dell'assemblea che di chiudere il più velocemente possibile il percorso di affidamento in house. E peraltro i soci sono anche stati avvisati di questa scelta".