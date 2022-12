Ex Piaggio e Ghigliazza a Finale, Le Persone al Centro: "Legarle al tessuto urbanistico attraverso il Puc"

Una commissione allargata anche al Puc "che dia concretezza, visione e integri l’intero tessuto urbanistico comunale senza decontestualizzare le grosse operazioni immobiliari dalla città".

Questa la risposta formulata nell'ultimo Consiglio Comunale del 29 novembre dal gruppo di opposizione "Le Persone al Centro" in risposta, come si legge nella nota dello stesso gruppo a proposito del tema, "al lancio mediatico del sindaco Frascherelli di creare una commissione per discutere delle aree Piaggio e Ghigliazza".

Nei giorni scorsi, una volta appreso del fallimento della società FinalMare, proprietaria degli ampissimi spazi dell'ex stabilimento, l'Amministrazione aveva infatti lanciato l'idea di un ampio tavolo di confronto perché fosse la città stessa a decidere il destino di uno dei suoi più ampi distretti di trasformazione. Così come quello post Caprazoppa, verso Borgio, dell'ex cava.

"Abbiamo sottolineato come gli accordi ancora in essere per l’area Piaggio (P.U.O.) fossero all’epoca giustamente orientati alla salvaguardia occupazionale ma che ora sia necessario aver un focus differente - affermano - molto più orientato alla tutela del territorio e a cogliere le opportunità senza snaturare l’immagine della città".

"Da qui l’idea di allargare la discussione all’intero Puc, che è in corso di revisione" spiegano dai banchi della minoranza, aggiungendo: "Abbiamo inoltre rilanciato l’idea di un parcheggio pubblico, per i privati e per gli albergatori, proposta già formulata dal gruppo consiliare Le Persone al Centro nel 2021".

"Spiace aver appreso che forse si sarebbe potuto fare qualcosa quando la proprietà dell’area (ora fallita) cercava di rinegoziare i forti debiti che aveva con il Comune, adesso dichiarati di difficile esigibilità" constatano dall'opposizione. La cifra, secondo quanto riferito nella seduta del parlamentino in questione si aggirerebbe nel caso specifico a circa 6 milioni di euro.

"Recentemente abbiamo rifiutato la partecipazione a commissioni approntate per salvare una formalità molto apparente - prosegue la nota de Le Persone al Centro - Riteniamo ora corretto dare una nostra proposta concreta ed aperta alla società civile inserendo il Puc al centro di ogni discorso in modo da creare una piattaforma condivisa e discussa che possa permettere alla città di cogliere al meglio le possibilità che derivano da due aree dismesse e in forte abbandono".