Oggi si celebra Santa Barbara: ad Albenga cerimonia nella caserma dei Vigili del fuoco (FOTO)

In occasione della celebrazione di Santa Barbara, presso il distaccamento Vigili del fuoco di Albenga si è tenuto questa mattina un saggio professionale che ha visto la collaborazione, in una sua parte, della Croce Bianca Ingauna.

A seguire, nel locale autorimessa della caserma, è stata celebrata la Santa Messa officiata da don Gigi Lauro.

Nel corso dell'evento di questa mattina, il cielo sopra la caserma ha ospitato alcuni passaggi del Canadair (Can 26): un modo speciale per ricordare Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli, i piloti che hanno perso la vita nell'incidente avvenuto durante lo spegnimento di un rogo in Sicilia il 28 ottobre scorso.

Sempre nel loro ricordo, è stata organizzata dal gruppo comunale di Protezione Civile e Antincendio boschivo di Albenga, in collaborazione con il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile della provincia di Savona, una messa in programma quest'oggi, domenica 4 dicembre, alle 18 presso la Basilica di San Michele Arcangelo ad Albenga.