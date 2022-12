La Protezione civile di Albenga ricorda i piloti Matteo e Roberto, una messa e alcuni passaggi del Canadair sulla città

Ieri sera, domenica 4 dicembre alle 18, nella Cattedrale San Michele di Albenga, alla presenza delle autorità del territorio, è stata celebrata una messa per Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone, i due piloti del Canadair che, lo scorso 28 ottobre, hanno perso la vita dopo un impatto con un costone roccioso del monte Calcinera in Sicilia, oltreché per gli agenti delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e di tutti i volontari che hanno perso la vita durante lo svolgimento delle loro mansioni.

L’idea è partita dai volontari della Protezione civile di Albenga gruppo antincendio boschivo, in collaborazione con il coordinamento provinciale di protezione civile della Provincia di Savona che, durante le emergenze e gli incendi boschivi, operano fianco a fianco con i vigili del fuoco.

“Abbiamo chiesto la celebrazione di questa messa a suffragio di quelli che sono due eroi dei nostri tempi – hanno affermato dalla Protezione civile di Albenga -. Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone hanno perso la vita nell’esercizio del loro lavoro. Durante le emergenze e gli incendi operiamo fianco a fianco con i vigili del fuoco e, durante gli incendi boschivi più devastanti, spesso attendiamo speranzosi l’arrivo dei Canadair. È importante questa messa, per dimostrare vicinanza a coloro che rischiano la vita per gli altri e per il nostro territorio”.