Allarme furti a Celle, i residenti di Cassisi lanciano una petizione: "Situazione inaccettabile, non intendiamo assoggettarci"

Una petizione con raccolta firme da inviare al sindaco Caterina Mordeglia, al Prefetto Enrico Gullotti e al Questore Alessandra Simone per lanciare l'allarme sui furti che si stanno verificando nella frazione dei Cassisi a Celle Ligure.

"Pur nella consapevolezza che forze dcll'ordine e vigili urbani facciano il possibile per arginare furti e microcriminalità varia sul territorio comunale intendiamo segnalare formalmente alle vostre autorità, che la situazione nella zona residenziale, per quanto in relazione ai furti negli appartamenti, stia diventando inaccettabile - scrivono i residenti nella petizione - i ladri, con accento particolare negli ultimi dieci giorni, continuano ad agire indisturbati sia in appartamenti (anche ai piani alti dei condomini), sia nelle villette, colpendo in varie zone di Via Cassisi dall'inizio alla fine, in modo particolare nelle ore del tardo pomeriggio".

"Nonostante le denunce fatte dai cittadini colpiti in prima persona dai furti e le segnalazioni effettuate dagli altri abitanti, nonostante l'aver creato chat di gruppo per segnalare con passaparola reciproche situazioni anomale e/o persone sospette, i furti non stanno diminuendo e sembrano essere diventati una routine alla quale nessuno di noi, com'è facile immaginare, intende assoggettarsi - proseguono i cellesi - Visto il perdurare della situazione che provoca l'aumento del disagio e della paura da parte degli abitanti, si chiede alle vostre autorità di intervenire quanto prima possibile e per quanto necessario, nelle modalità e nelle forme che riterrete più opportune. Ciò. anche al fine di evitar che si passi ad una non lecita, quanto pericolosa, forma di autodifesa".

I furti pare si stiano verificando anche a Pecorile, ai Piani e in centro paese.