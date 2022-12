Diocesi Savona-Noli: nel Chiostro francescano ritornano le "Bancarelle Natalizie"

Dall'8 all’11 dicembre dalle ore 15:30 alle 18:30 nel Chiostro Francescano (ingresso da piazza del Duomo) si terranno le "Bancarelle Natalizie" organizzate dalla Direzione del Complesso Museale della Cattedrale insieme al suo gruppo di lavoro, attivo nell’ambito della progettazione didattica, nell'animazione di eventi e nelle visite guidate. L'iniziativa mette a disposizione per il bene comune i preziosi spazi articolati e coperti del chiostro insieme all’offerta gratuita d'ingresso alla Cappella Sistina per ammirarne l’arte e gustarla in un clima di serena condivisione.