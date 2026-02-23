Trovate due capre tibetane, una ha partorito, Enpa: "Aspettiamo suggerimenti per il nome"

Un nome per il nuovo nato dopo che due capre tibetane sono state trovate a Savona. A lanciare l'appello l'Enpa di Savona dopo il ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi.

"Da un abbandono a una nuova vita. A metà dicembre abbiamo ricevuto una chiamata da due persone, marito e moglie, che ci dicevano che nel loro giardino c’erano due capre tibetane.

Siamo andate subito a verificare ed era tutto vero - spiegano dal l'ente - Nel loro giardino, fatto di terrazzamenti, erba alta e rovi, qualcuno aveva abbandonato due piccole caprette. Recuperarle non è stato semplice. Il terreno era difficile e loro erano spaventate".

"Abbiamo chiesto aiuto a una nostra volontaria che, con la sua border collie Tricò, ci ha dato una mano fondamentale. Grazie al loro aiuto siamo riuscite a prenderle e a portarle finalmente al nostro rifugio, al sicuro. Il dubbio che la femminuccia potesse essere gravida era alto - proseguono - E stamattina (venerdì scorso.ndr), appena arrivate al nostro CRAS, abbiamo avuto la conferma: c’era un piccolino ad aspettarci. Una nuova vita, nata da una storia di abbandono. Ed è per momenti così che continuiamo a non mollare mai.

Benvenuto piccolo. Aspettiamo vostri suggerimenti per battezzarlo".