Rigassificatore a Savona-Vado, Bucci ribadisce il no: "Deve restare sulle dorsali del gas. Piombino è il posto giusto" (VIDEO)

Dopo le parole del ministro Pichetto Fratin, il presidente della Regione Marco Bucci, a Savona per l’inaugurazione della sede di Filse in città, ha ribadito che il rigassificatore non arriverà nella provincia di Savona.

Il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica ha spiegato che per ora la nave gasiera resta a Piombino e che il ministero valuterà i successivi passi.

Il presidente della Regione Marco Bucci ha confermato il no all’impianto. “Su questo tema sapete come la penso – ha detto Bucci – dal punto di vista economico non ha senso. Deve restare sulle dorsali del gas. Piombino è il posto giusto”.

Lo scorso gennaio, la Regione aveva confermato il no alla prosecuzione dell’iter localizzativo in Liguria, in base alla posizione espressa in Consiglio regionale il 7 gennaio. In quella sede, l’aula all’unanimità aveva approvato una mozione che esprimeva contrarietà al ricollocamento della nave rigassificatrice Italis LNG (ex FSRU Golar Tundra) nello specchio acqueo di Savona–Vado Ligure. Con quella mozione, il presidente e la Giunta si impegnavano a dare seguito alla decisione nelle sedi istituzionali competenti.