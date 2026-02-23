 / Attualità

Attualità | 23 febbraio 2026, 12:37

Rigassificatore a Savona-Vado, Bucci ribadisce il no: "Deve restare sulle dorsali del gas. Piombino è il posto giusto" (VIDEO)

La Regione ritiene il rigassificatore antieconomico, mentre il Ministero ha confermato che per ora resterà nella città toscana

Rigassificatore a Savona-Vado, Bucci ribadisce il no: &quot;Deve restare sulle dorsali del gas. Piombino è il posto giusto&quot; (VIDEO)

Dopo le parole del ministro Pichetto Fratin, il presidente della Regione Marco Bucci, a Savona per l’inaugurazione della sede di Filse in città, ha ribadito che il rigassificatore non arriverà nella provincia di Savona.

Il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica ha spiegato che per ora la nave gasiera resta a Piombino e che il ministero valuterà i successivi passi.

Il presidente della Regione Marco Bucci ha confermato il no all’impianto. “Su questo tema sapete come la penso – ha detto Bucci – dal punto di vista economico non ha senso. Deve restare sulle dorsali del gas. Piombino è il posto giusto”.

Lo scorso gennaio, la Regione aveva confermato il no alla prosecuzione dell’iter localizzativo in Liguria, in base alla posizione espressa in Consiglio regionale il 7 gennaio. In quella sede, l’aula all’unanimità aveva approvato una mozione che esprimeva contrarietà al ricollocamento della nave rigassificatrice Italis LNG (ex FSRU Golar Tundra) nello specchio acqueo di Savona–Vado Ligure. Con quella mozione, il presidente e la Giunta si impegnavano a dare seguito alla decisione nelle sedi istituzionali competenti.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium