Savona, Bucci sull'inceneritore: “Sei le manifestazioni d'interesse, bando verso metà marzo”

Mentre in Val Bormida i comitati si preparano a contestare la possibile realizzazione di un inceneritore, in vista della visita del presidente della Regione alle Funivie di Bragno, Marco Bucci ha inaugurato la sede di Filse a Savona.

È stata quella l’occasione per parlare della realizzazione dell’impianto, con la manifestazione d’interesse scaduta lo scorso 21 febbraio. Sei le proposte arrivate, ma non si conoscono ancora le aree identificate nè c'è conferma sui soggetti che hanno aderito; la Regione prevede di indire il bando a breve.

“Non ho ancora visto i risultati – dice Bucci – mi sembra ci siano state parecchie risposte, mi hanno parlato di sei. Questa è l’unica cosa che so. Ma non conosco i dettagli. Vedremo.”

“I Comuni non mi sembra che abbiano detto nulla per adesso – prosegue Bucci – vedremo al secondo giro, quando faremo il bando alla ricerca di project financing, e lì vedremo cosa diranno i Comuni. Per ora non c’è ancora alcuna formalizzazione di nessun impegno o mancanza di impegno.”

“Qualunque area va bene, non abbiamo definito le aree. Il Rina le ha definite, non il bando – prosegue Bucci- Vedremo quale sarà la migliore, quella che avrà il miglior rendimento per i cittadini, perché quello che conta è l’abbassamento della Tari. Noi lo facciamo anche per questo, non solo per chiudere il ciclo, ma anche per offrire un significativo vantaggio ai cittadini; altrimenti non avrebbe alcun senso farlo. Il grande vantaggio lo avranno i cittadini con l’abbassamento della Tari.”

Il preisdente della Regione definisce anche i tempi per la pubblicazione del bando. “Noi andremo avanti con il bando, che dovrebbe uscire entro due-tre settimane – conclude Bucci – poi il bando avrà bisogno di due o tre mesi. Ci sarà da fare il progetto, i tempi di realizzazione saranno di circa tre anni: uno per autorizzazioni e due per i lavori.”