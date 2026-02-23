 / Attualità

Attualità | 23 febbraio 2026, 07:52

Savona, "Grow to Work", dagli studenti di Isforcoop ETS borsette porta-drenaggio per le donne operate al seno

Gli allievi del secondo e terzo anno dei corsi realizzano accessori colorati e funzionali donate alle pazienti grazie alla collaborazione con ASL 2 Savonese e le associazioni del territorio

Sono loro i veri protagonisti dei corsi “Grow to Work”. Giovani studenti e studentesse del secondo e terzo anno di Isforcoop ETS che, grazie a un percorso formativo cofinanziato dal PR FSE+ Regione Liguria 2021-2027, stanno trasformando competenze e creatività in un gesto concreto di solidarietà.

Nell’ambito del progetto My Bag in Breast, i ragazzi hanno realizzato delle belle e coloratissime borsette porta-drenaggio destinate alle donne operate al seno nel periodo post intervento. Non semplici accessori, ma strumenti utili e pensati con attenzione, capaci di coniugare funzionalità, comfort ed estetica in un momento delicato del percorso di cura.

Le borsette verranno donate alle pazienti per aiutarle a gestire con maggiore praticità e discrezione il drenaggio post-operatorio. Un oggetto che alleggerisce la quotidianità e che, allo stesso tempo, porta con sé un messaggio di vicinanza e attenzione.

L’iniziativa è promossa da ASL 2 Savonese, con il supporto di Isforcoop ETS, dell’Associazione Amiche d’Ago a Ponente e dell’Associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci.

Redazione

