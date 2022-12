L’8 dicembre arriva l’ultimo plenilunio dell’anno, la Luna Fredda

Il suo nome è Luna Fredda e sarà lei a regalarci l’ultimo spettacolo dell’anno che prenderà vita proprio sopra le nostre teste.

Quest’anno la Luna piena coincide con la festa dell’Immacolata e brillerà all’alba dell’8 dicembre, a poca distanza dal solstizio d’inverno, che nel 2022 sarà il 21 dicembre, alle 22.48 (ora italiana), con una giornata che farà registrare solamente 8 ore e 46 minuti di luce solare.

Come già avvenuto per i precedenti, anche il plenilunio di dicembre deve il suo nome alle usanze dei nativi americani, che identificavano questa Luna come quella che segnava il passaggio verso notti più lunghe, buie e fredde.

La Luna piena del freddo si potrà osservare anche nelle ore serali se il meteo lo consente, ma non solo; il satellite splenderà anche nelle notti immediatamente precedenti e successive, che offriranno più ore per ammirarla.

Ecco perché un altro soprannome utilizzato è quello di Luna della lunga notte, dato che con più ore di buio c’è anche più tempo per godere il fenomeno celeste.

Non ci resta che alzare lo sguardo!