Dati, strategie e azioni. A Finale Ligure la "plenaria degli operatori del turismo"

Finale Ligure chiama a raccolta gli operatori del settore per definire le strategie turistiche del futuro. Venerdì 12 dicembre 2025, dalle 16:30 alle 18:30, presso l'Auditorium Don Franco Destefanis a Finalborgo, si terrà la "Plenaria degli Operatori del Turismo", evento di confronto per tracciare la rotta del settore nel territorio, confrontando dati consolidati e pianificando le azioni operative per il 2026.

Si parlerà quindi di dati, strategie e azioni fondamentali per lo sviluppo turistico della destinazione. L'incontro si aprirà alle 16:30 con gli interventi Introduttivi affidati a Maura Firpo, vicesindaco e assessore a Turismo, Cultura ed Eventi del Comune di Finale Ligure, e Carlo Scrivano, direttore dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona e responsabile Turismo di Confindustria Liguria.

Dalle 16:50, gli interventi tematici affronteranno i numeri dei flussi turistici in arrivo nel 2025 con David Dall’Ara, direttore dell’Esecuzione del Contratto. Seguiranno le presentazioni focalizzate sull'orientamento della destinazione ai mercati e le priorità per il 2026, con Enrico Ferrero (Ideazione, Area destination management e governance DEDE), e sul piano operativo 2026 per la comunicazione e la promo-commercializzazione, a cura di Federico Alberto (Studiowiki, Area Comunicazione DEDE). L'intervento sarà intervallato da una parentesi a cura di Mattia Casella, presidente dell'Associazione Albergatori di Finale Ligure.

Il programma prevede inoltre l'intervento di Eugenia Murialdo (PM Museo Diffuso del Finale) e Ottavia Merlino (Ufficio IAT Informazione e Accoglienza Turistica). Le conclusioni della Plenaria, attese per le 17:50, saranno affidate ad Angelo Berlangieri, sindaco di Finale Ligure.