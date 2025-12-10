Savona, oltre 400 balneari in congresso: focus su concessioni, gare già avviate e ricerca di nuovi bagnini

Si è trasformata per un giorno nel punto di riferimento regionale per il settore balneare Savona, che quest’oggi (10 dicembre, ndr) ha ospitato il congresso del consorzio Obiettivo Spiagge. Oltre 400 operatori arrivati da tutta la Liguria per un appuntamento che quest’anno ha assunto un peso particolare in vista del rinnovo delle concessioni e delle prime gare già avviate da sette Comuni liguri.

L’assemblea ha offerto una lunga giornata di confronto, in cui i titolari degli stabilimenti si sono misurati con i nodi normativi, le prospettive future e le esperienze dei territori che hanno già avviato le procedure di affidamento. Un clima di grande partecipazione che conferma la crescente attenzione del comparto in un momento considerato decisivo per il futuro delle imprese del mare.

Accanto ai lavori congressuali, si è svolto anche il Recruiting Day, iniziativa dedicata ai giovani interessati a lavorare come bagnini nella prossima stagione estiva. Ai desk informativi si sono presentati una trentina di ragazzi: alcuni già in possesso del brevetto, altri in cerca di informazioni per iscriversi ai corsi di formazione e affacciarsi così al mondo del lavoro stagionale.

«Il congresso è per noi un appuntamento annuale molto sentito – sottolinea Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona e vicepresidente vicario nazionale del Sib, Sindacato italiano balneari –. Quest’anno ha un’importanza particolare, perché le gare si avvicinano e vogliamo farci trovare pronti, anche in termini di personale e servizi offerti».

Schiappapietra evidenzia inoltre come il Recruiting Day rappresenti un tassello strategico: «Siamo partiti con largo anticipo, ma l’affluenza conferma l’interesse dei ragazzi, molti ancora studenti, che cercano un’opportunità di lavoro per l’estate».

Confronto, formazione e prospettive: il settore balneare ligure si prepara così per una stagione che, più che mai, si preannuncia decisiva.