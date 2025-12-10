Varazze, una tavola rotonda per il futuro del Lungomare Europa

Il 12 dicembre, alle ore 20.30, presso l’Hotel Palace di Varazze, si terrà una tavola rotonda dedicata al tratto costiero del Lungomare Europa, un patrimonio naturalistico unico che unisce Varazze e Cogoleto e rientra nell’area del Parco Naturale Regionale del Beigua – UNESCO Global Geopark.

L’incontro riunirà biologi, paesaggisti, tecnici ed esperti che offriranno un approfondimento scientifico sulle caratteristiche ambientali del percorso, sulle criticità oggi presenti e sulle prospettive per la sua tutela e valorizzazione. La serata nasce con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio, promuovendo una maggiore consapevolezza sul valore di questo tratto costiero e sulla necessità di preservarlo nel tempo.

La Presidente del Comitato Lungomare Europa, Isabella Parini, sottolinea: "Il Lungomare Europa rappresenta un patrimonio identitario per entrambe le comunità. Con questa tavola rotonda vogliamo invitare tutti a partecipare attivamente alla sua tutela, condividendo conoscenze, esperienze e idee utili a garantire un futuro sostenibile a questo percorso tanto amato".

Il contesto naturalistico

Il Lungomare Europa confina con il Parco Naturale Regionale del Beigua, la più estesa area protetta della Liguria, riconosciuta UNESCO Global Geopark. Le falesie costiere, la macchia mediterranea, gli affioramenti rocciosi e la biodiversità del tratto marino creano un paesaggio di grande pregio ambientale, che merita attenzione e cura continui. Questo segmento costiero collega idealmente Alpi e mare, diventando un corridoio ecologico essenziale e uno dei luoghi più rappresentativi della Liguria.

Il Comitato Lungomare Europa

Il Comitato è un’organizzazione civica nata con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e preservare il percorso del Lungomare Europa e la sua area paesaggistica. Riunisce cittadini, professionisti e realtà del territorio che collaborano per promuovere la manutenzione, la sicurezza, la fruibilità e la diffusione della cultura ambientale legata a questo tratto costiero. Le attività del Comitato comprendono sensibilizzazione, eventi divulgativi, interlocuzione con enti e istituzioni e azioni mirate alla salvaguardia del patrimonio naturale.