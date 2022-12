In atteggiamento sospetto per il centro di Finale, 19enne arrestato per possesso di droga

I carabinieri di Finale Ligure, nel corso di un controllo nel centro abitato, hanno arrestato un 19enne del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, fermato dai militari dell'Arma, è stato trovato in possesso di più di 100 grammi di hashish, parte del quale già suddiviso in dosi.

È accaduto poco dopo le 16.00 di ieri pomeriggio, quando una pattuglia della Stazione finalese nel transitare in Corso Europa ha notato come il giovane, alla vista della pattuglia, avesse assunto un atteggiamento guardingo cercando di defilarsi. Ciò ha insospettito i militari che, una volta terminate le procedure di identificazione, approfondendo i controlli hanno rinvenuto nelle tasche del giubbotto lo stupefacente, già in parte suddiviso in dosi pronte per la vendita.