Usava il telefono per girare video su TikTok alla guida del tir, scontro con ambulanza e 3 morti: camionista savonese patteggia 5 anni

Stava filmando con il cellulare per caricare contenuti su TikTok quando il suo tir si abbatté su un'ambulanza ferma in coda in autostrada, travolgendo e uccidendo tre persone. Il camionista di 59 anni, originario di Savona e residente a Cuneo, ha patteggiato cinque anni di reclusione per la strage avvenuta il 4 agosto 2025 sull'A1, nel tratto tra le uscite di Arezzo e Valdarno nord.a

Quel giorno il mezzo pesante piombò sull'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, ferma a causa di rallentamenti del traffico, a una velocità stimata tra gli 80 e i 100 chilometri orari. L'impatto fu devastante. Persero la vita l'autista del mezzo di soccorso Gianni Trappolini, 56 anni, la volontaria Giulia Santoni, 23 anni, e il paziente trasportato, Franco Lovari, 75 anni. Una tragedia che sconvolse l'intera comunità e riaccese il dibattito sulla sicurezza stradale dei mezzi pesanti.

Il giudice per l'udienza preliminare di Arezzo ha accolto l'accordo tra difesa e Procura. Secondo gli accertamenti della polizia stradale, il conducente stava utilizzando il telefono per registrare video destinati ai social network durante la guida: una distrazione ritenuta determinante nella dinamica dell'incidente.

La Procura ha contestato il reato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla colpa cosciente, ritenendo che l'uomo fosse pienamente consapevole dei rischi connessi al proprio comportamento. I cinque anni rappresentano già l'effetto del rito alternativo, che ha abbattuto di un terzo la pena originaria.