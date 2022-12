Viaggiare per divertirsi: i luoghi imperdibili in Italia

Viaggiare è sempre un’esperienza che ci arricchisce, oltre che la migliore occasione per rilassarsi e divertirsi. Non sempre purtroppo è possibile fare le valigie e prendere l’aereo, ma quando organizziamo un viaggio, cerchiamo sicuramente di renderlo unico e indimenticabile. Lo stesso vale se siamo amanti del gioco e del tavolo verde anche se, per fortuna, oggi ci sono i migliori casinò online europei che ci consentono di raggiungere le mete più esclusive del gioco senza dover muovere nemmeno un passo da casa nostra. Che si tratti di un casinò inglese, svedese o tedesco, non abbiamo sicuramente problemi di budget per raggiungerlo: basta avere un PC o uno smartphone e una connessione Internet.

A volte però sono proprio i casinò online che ci appassionano al punto di voler provare mete alternative alle solite vacanze mare o montagna. Perché non scegliere destinazioni in cui possiamo vivere realmente la nostra passione per il gioco? Non è detto infatti che si tratti di vacanze esclusivamente da gambler: ogni meta offre tantissime altre attività e luoghi da scoprire, senza dover rinunciare a niente. Anzi: aggiungendo soltanto qualche nota di adrenalina in più!

Le mete imperdibili in Italia

L’Italia è la culla del gioco: nel nostro Paese sono nati alcuni dei casinò terrestri più antichi e rinomati, famosi in tutto il mondo. Pianificare un viaggio in uno dei luoghi in cui è anche possibile accedere a un casa da gioco virtuale vorrebbe dire ottenere il massimo dalla nostra vacanza. Non importa quanto questa possa durare: l’importante è che sia vissuta al massimo.

Ecco qualche spunto su dove andare in Italia per unire l’utile e il dilettevole. Prendi carta e penna, perché si parte!

Campione d’Italia

Campione d'Italia è un casinò italiano situato in realtà in territorio svizzero, senza però che questa caratteristica abbia influito sulla sua nazionalità. Dopo essere stato chiuso per diverso tempo, Campione d’Italia è stato riaperto in grande stile, aggiornando non solo i giochi ma la modalità di interazione con essi. In pratica, molto è stato ripreso dal gioco online!

Saint Vincent

Se ami l’alta quota, il casinò di Saint Vincent non può mancare nel tuo tour dedicato al divertimento. Questa casa da gioco situata in Valle d’Aosta unisce lo spettacolo mozzafiato delle Alpi a uno degli ambienti più curati ed esclusivi del gioco. Gli orari di apertura sono un po’ più ridotti rispetto quelli delle altre case da gioco italiane e internazionali, ma considerando che puoi entrare alle 15 e uscire alle 3 di notte, avrai sicuramente il tempo necessario per sperimentare i suoi tavoli, dopo una rigenerante sciata lungo le piste!

Il Casinò di Venezia

Se vuoi unire casinò, romanticismo e cultura, il Casinò di Venezia è il posto giusto. Questa casa da gioco è la più antica d’Italia e risale al 1600, quanto i casinò erano riservati solo ai nobili e alle persone ricche. Oggi i visitatori e giocatori vengono da tutto il mondo per vivere l’emozione, almeno una volta, di sfidare uno dei tavoli di questo casinò.

Le mete all’estero più ambite dai giocatori

A questo punto, perché non dare un’occhiata anche alle località che offrono divertimento e gioco fuori dai confini italiani? Magari può capitare di trovarsi all’estero durante una gita o un viaggio già organizzati: in tal caso, non puoi perdere l’occasione di entrare in uno di questi casinò indicati di seguito.

Il Principato di Monaco

Abbiamo inserito questa destinazione come la prima della nostra lista per un motivo molto semplice: nel piccolo Principato di Monaco non ne trovi uno, ma ben 3 casinò in cui entrare e sederti al tavolo da gioco! Per gli appassionati, questo rappresenta una sorta di sogno che diventa realtà. Attenzione però al dress code, un po’ più rigido rispetto all’Italia.

Malta

Quando pensi a Malta, sicuramente la prima cosa che ti viene in mente sono le spiagge, la natura suggestiva, l’architettura dallo stile inconfondibile. Manca però un dettaglio: proprio quello dei casinò! Oltre ad essere sede dei più importanti casinò online dell'Europa, a Malta puoi entrare in almeno 4 casinò terrestri, uno più bello dell’altro.

Las Vegas

Un classico talmente classico che a volte ci dimentichiamo che esista. E invece è lì: un tripudio di luci e colori, insegne luminose, locali e tanti, tanti casinò. A Las Vegas puoi giocare 24/7 al tavolo verde, e il numero delle case da gioco è quasi impossibile da rilevare, visto che, seppure con grandi differenze, ci sono sale da gioco a praticamente ogni angolo della strada. Più impegnativa come meta dal punto di vista economico e del viaggio, la capitale del Nevada merita, almeno una volta nella vita, di essere non solo visitata ma soprattutto vissuta.