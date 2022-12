Mercato del lunedì di Savona in via Paleocapa, Fratelli d'Italia: "Affollato su due file, norme di igiene e sicurezza sono rispettate"

Un'interpellanza per chiedere che siano rispettati i requisiti di sicurezza del nuovo mercato del lunedì di Savona. A presentarla nel prossimo consiglio comunale saranno i consiglieri di Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto.

Lo scorso 21 novembre è stato effettuato lo spostamento di parte dell'area mercatale nel tratto di Via Paleocapa e i consiglieri quindi richiedono delucidazioni al sindaco Marco Russo dopo "aver preso visione della cartografia allegata alla delibera di Giunta e della collocazione dei banchi per la vendita disposti su due file parallele, dei furgoni, delle tende mobili a sbalzo, delle merci esposte e dell'affollamento fino ad oggi riscontrato lungo la Via Paleocapa. Prendendo atto dello spazio libero, finale, realmente esistente tra le due file contrapposte di banchi".

"Interpelliamo il sindaco per ottenere le necessarie garanzie ed assicurazioni da parte dell'Amministrazione che la totalità delle norme in materia di sicurezza, igiene e transito degli eventuali mezzi di soccorso nell'intera area mercatale, previste dalle vigenti normative, sono state interamente rispettate" spiegano i due consiglieri del partito di Giorgia Meloni.