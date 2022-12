Savona, spaccio di droga, la Lega punta il dito contro l’Amministrazione: "Pensa al Natale, ma c’è disagio sociale"

"Questo conferma come la piaga dello spaccio di droga sia ben lontana dall'essere debellata – sottolineano dalla Lega per Salvini Premier Savona -. L' impressione è che mentre in città si susseguano iniziative a tema Natale, ci sia ancora una parte di cittadini che vivono un disagio sociale a cui ad oggi l'amministrazione comunale dovrebbe guardare con maggiore attenzione, senza dimenticare che chi fa uso di droghe non danneggia solo sé stesso ma l’intera comunità".