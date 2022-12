Centro prelievi di Celle, il sindaco: "Ci vuole un laboratorio, senza non possiamo riaprire"

"Ci vuole un laboratorio, se Alisa non si rende disponibile noi non possiamo aprire il centro prelievi".

Questa la risposta in consiglio comunale del sindaco di Celle Caterina Mordeglia all'interpellanza presentata dal consigliere Jacopo Abate per avere delucidazioni sul centro di via Santi Giacomo e Filippo chiuso praticamente da giugno del 2021.

"Ho inviato molteplici inviti e richieste ad Asl2 per la finalizzazione della procedura per richiedere l'autorizzazione definitiva ma non avevo avuto nessun riscontro - ha puntualizzato la prima cittadina cellese - nel novembre 2022 ho inviato un'altra richiesta non solo al direttore generale ma anche a Giancarlo Conte, al dipartimento di diagnostica Alessandro Gastaldo e al responsabile del laboratorio di patologia clinica".

Da lì il riscontro dell'azienda sanitaria locale savonese la quale ha specificato che senza un laboratorio il servizio non può essere riattivato sul territorio.

"Ultimamente nelle nostre zone ha aperto un laboratorio che è accreditato dal sistema sanitario nazionale non ligure ma lombardo e stiamo cercando di capire se effettivamente sono accreditati e se una convenzione ci potrebbe dare modo di poterci appoggiare come se fosse una struttura sanitaria pubblica" ha continuato Caterina Mordeglia.

Il tema negli ultimi anni è stato al centro della discussione tanto che nel 2017 l'ex sindaco Renato Zunino aveva dato vita ad un raccolta firme/petizione rivolta all'Asl2 per scongiurare la chiusura. Nel luglio del 2018 era stato poi aperto temporaneamente al pubblico grazie ad un accordo tra il comune e l'Asl2 e durante l'emergenza sanitaria era stata sospesa l'attività dal 30 marzo al 22 settembre 2020, proseguendo l'attività poi fino al 30 giugno.

Il comune nel frattempo aveva firmato una convenzione con l'Avis comunale per la gestione del punto prelievi proprio dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2023. L'Avis aveva così offerto la propria disponibilità per il centro di via Santi Giacomo e Filippo il quale offre ai cittadini i servizi di effettuazione dei prelievi e ritiro del materiale biologico da analizzare; il trasporto al laboratorio analisi ASL all'ospedale San Paolo di Savona; il ritiro dei referti nel laboratorio tramite procedure informatiche in collegamento con lo stesso e la consegna referti all'utente.

Da un anno e mezzo però tutto è fermo, in attesa quindi di un laboratorio che possa far ripartire l'attività essenziale per i cellesi e non solo.