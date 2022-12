Borghetto S.S., Emanuele Luzzati e gli illustratori: mostra del Premio Gigante delle Langhe alla Biblioteca

In occasione del centenario della nascita di Emanuele Luzzati, la Biblioteca di Borghetto Santo Spirito ospita una speciale mostra che ha coinvolto tutti gli illustratori che negli anni hanno vinto il Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione, sezione libro illustrato del Premio Nazionale di letteratura per ragazzi ‘il gigante delle Langhe’ con sede a Cortemilia (Cuneo).

L’esposizione, ideata e curata dal Premio, riunisce le opere appositamente realizzate per essere dedicate al Maestro. Una partecipazione affettuosa e prestigiosa, che ha permesso di mettere in mostra 21 tavole che incantano ed emozionano per la loro bellezza.

La mostra è stata inaugurata il 5 dicembre e resterà aperta al pubblico fino al 5 gennaio.

In occasione dell'inaugurazione, alla presenza delle classi V della Scuola Primaria di Borghetto S. Spirito, Cinzia Ghigliano – presidente della sezione Libro Illustrato del Premio, ha condotto i ragazzi alla scoperta della mostra e svolto con loro un laboratorio di illustrazione dedicato al Maestro Emanuele Luzzati. I ragazzi hanno quindi realizzato un proprio omaggio dedicato al Maestro Lele Luzzati, che verrà esposto in Biblioteca.

Nei prossimi giorni verranno organizzate le visite delle altre classi, alla scoperta del magico mondo di Luzzati.

Il Comune di Borghetto S. Spirito, che ha visto recentemente riconfermata la propria qualifica di Città che legge, riconoscimento assegnato dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura, proporrà in Biblioteca, durante tutto il periodo natalizio, una serie di appuntamenti dedicati alla lettura e all’arte, nel segno del Maestro Luzzati.