“Domenico Parodi tra Genova e Savona: gli effimeri del porto di Genova”. Il 14 dicembre la conferenza a Palazzo San Giorgio

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 17, presso la Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza “Domenico Parodi tra Genova e Savona: gli effimeri del porto di Genova”, a cura della professoressa Valentina Borniotto, promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in collaborazione con l’Associazione Palazzo Lomellino.

La conferenza si collega alla Mostra "Domenico Parodi. L’Arcadia in giardino", nell’ambito del progetto Superbarocco - conclusasi a luglio - di cui è stata sede principale Palazzo Nicolosio Lomellino, dove Domenico Parodi lasciò un importante salone affrescato al secondo piano nobile, oltre alle imponenti architetture dei Ninfei e altre opere scultoree. Nel Loggiato di Palazzo San Giorgio è stata collocata la riproduzione dell’Effimero risalente al 1716 (il Tempio di Nettuno per una festa da ballo in onore di Carlo VII nel porto di Genova).

La riproduzione è stata realizzata in collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti proprio in occasione della mostra di Palazzo Lomellino. Anche a Savona il pittore ricevette molti incarichi importanti di cui sono ancora presenti rilevanti testimonianze.

La conferenza rientra nelle attività di comunicazione e promozione attivate con i curatori, mirate non solo alla presentazione dell'artista e delle sue opere ma anche alla contestualizzazione del lavoro, dello stile e del percorso biografico in un momento storico complicato ma sempre di grande protagonismo per Genova e Savona entro la ribalta internazionale.

Al termine della Conferenza sarà possibile ammirare la riproduzione dell’Effimero illuminato nel Loggiato di Palazzo San Giorgio, che resterà a disposizione durante le visite guidate alla storica sede dell’AdSP.

La conferenza è ad accesso libero, fino ad esaurimento dei posti.