Maltempo, neve a Vara Superiore (Urbe) e in Alta Val Bormida, attenzione al gelicidio

Precipitazioni hanno interessato e stanno interessando un po’ tutta la Regione; attualmente i fenomeni più intensi interessano il Levante con locali intensità tra il moderato e il forte (28 millimetri in un’ora a Parana, 27.4 a Piana Battolla-Ponte).

Dalla mezzanotte le cumulata massime si registrano a Parana (versante toscano del Magra) con 56.8 e Piana Battolla (Follo, La Spezia) con 45 millimetri. Precipitazioni nevose hanno interessato i versanti padani di Ponente con 8 centimetri sul Monte Settepani, 4-5 a Urbe Vara Superiore. La dama bianca ha imbiancato anche l'Alta Val Bormida. Si registrano anche locali fenomeni di gelicidio. I venti sono settentrionali, sul centro e sul Ponente, anche forti (raffica a 70.6 km/h a Genova Porto Antico), rinforzi meridionali a Levante (raffiche a 105.5 km/h a Casoni di Suvero mentre, in costa, La Spezia, ha toccato 74.4 km/h. Il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 17.3 gradi.

Minima della notte, -3.2 a Monte Settepani, valori diurni bassi sulla costa, in particolare nella zona centrale della regione (alle 11.00 6.0 a Genova Centro Funzionale, 5.5 a Savona Istituto Nautico), mentre il valore più alto fin qui registrato dalla rete Omirl è di 15.9 a Levanto (La Spezia).

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino di vigilanza meteorologica diramato da Arpal: oggi, venerdì 9 dicembre, fino al primo pomeriggio precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o isolato temporale a Levante con cumulate significative e bassa probabilità di temporali forti su C. Possibili residue spolverate nevose o locali fenomeni di gelicidio su D e parte occidentale di E oltre 300-500 m, in esaurimento dalle ore centrali. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su parte orientale di A e B, meridionali su C in generale attenuazione dal pomeriggio. Locali condizioni di disagio fisiologico per freddo su B.

Domani, sabato 10 dicembre, venti in progressiva intensificazione dai quadranti settentrionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati tra pomeriggio e sera su B, localmente forti (40-50 km/h) altrove. Domenica 11 dicembre l'ingresso di aria fredda in quota favorisce un aumento dell'instabilità con possibili locali rovesci o brevi temporali più probabili su A e C nella prima parte della giornata. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su A e B, localmente forti (40-50 km/h) altrove.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.