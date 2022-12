Marocco prima nazionale africana in una semifinale dei Mondiali di calcio: ad Albenga scoppia la festa

Il gol decisivo di En-Nesyri, le parate fondamentali di Bounou, la tattica scrupolosa del ct Regragui.

Sono stati altri cento minuti di sofferenza per i tifosi del Marocco, ma alla fine la nazionale dei "Leoni d'Atlante" batte il Portogallo e il popolo nordafricano può esultare ancora una volta, dopo aver fatto fuori la Francia, diventano la prima nazionale del continente africano a qualificarsi per una semifinale dei Mondiali di calcio.

E così la festante ondata rossa non ha invaso solo il Qatar per seguire i suoi beniamini. Anche ad Albenga, dove la comunità di cittadini di origine marocchina è la più numerosa della nostra provincia, è scoppiata letteralmente la festa nel cuore della cittadina ingauna.

Decine di tifosi si sono raccolti principalmente in viale Pontelungo e in Piazza del Popolo per celebrare lo storico risultato della loro nazionale di calcio tra colpi di clacson, petardi e cori. Anche la viabilità è stata temporaneamente modificata per evitare problemi alle auto di passaggio con la chiusura dell'area circostante la piazza.

Anche in Piazza Mameli a Savona qualche scena di giubilo da parte dei tifosi del Marocco.