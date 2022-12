Albenga, in uno scatto la bellezza del calcio che unisce i popoli

La festa "Mondiale" scoppiata in molte città d'Italia, dove la comunità di cittadini di origine marocchina è tra le più numerose presenti, mostra nuove immagini di un Paese che cambia e, seppur non senza difficoltà, “fluidifica” le origini, mescola le nazionalità e unisce anche le bandiere.

Un'immagine iconica arriva proprio dalla nostra provincia, precisamente da Albenga dove, tra i vessilli rossi che hanno celebrato con entusiasmo la prima storica volta di una nazionale africana in semifinale della maggior competizione non per club di calcio, ne è spuntata una con l'italico tricolore.

A farsi abbracciare letteralmente dalla nostra bandiera e della nazione dov'è nato e vive c'era un bimbo, nato in Italia da una famiglia nordafricana che, celebrando il traguardo della nazionale dei Leoni d'Atlante e le sue radici, ha voluto però ricordare a tutti il valore dell'integrazione.