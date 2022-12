E' mancato il colonnello Joseph Kittinger: attraversò in mongolfiera l'Atlantico atterrando nei boschi di Montenotte

L'aeronautica americana è in lutto per il colonnello in pensione Joseph William Kittinger, mancato in Florida lo scorso 9 dicembre all'età di 94 anni.

Famoso per essersi lanciato dalla stratosfera nel 1960 (il suo record è stato battuto nel 2012 da Felix Baumgartner), il suo nome era legato anche ad un'altra impresa straordinaria: fu il primo uomo ad attraversare in solitario l'oceano Atlantico sopra un pallone aerostatico. Il 18 settembre 1984 infatti, proveniente dagli Stati Uniti, atterrò in Val Bormida, nei boschi di Montenotte, frazione del comune di Cairo Montenotte.

Una targa commemorativa ricorda tale evento: "In questo luogo dopo un solitario volo transatlantico in aerostato proveniente da Caribou-Maine (Usa) atterro l'intrepido colonnello Joe Kittinger stabilendo il record mondiale di percorrenza in pallone aerostatico".

Un viaggio di 5792 chilometri dondolando a 4500 metri d'altezza, per 95 ore e 48 minuti alla media di 60 orari.