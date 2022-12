Finale, il Comune in aiuto delle famiglie colpite dai rincari energetici: pronto un "bonus utenze"

Punta decisa al contrasto degli effetti del "caro bollette" l'Amministrazione finalese. Soprattutto nei confronti delle fasce più deboli, già provate dall'emergenza Covid negli ultimi due anni.

Sarà aperto nei prossimi giorni un bando per ottenere un contributo a fondo perduto per sostenere le spese derivanti dai maggiori costi energetici per quanto riguarda le bollette di gas, luce e acqua del secondo semestre 2022.

A dare l'annuncio di questo nuovo "bonus utenze" sono gli assessori al Bilancio Franco De Sciora e alle Politiche Sociali Clara Bricchetto: "Con questa misura mettiamo a disposizione di tutti i cittadini che versano in condizioni di disagio economico e già esposti agli effetti della crisi derivanti dall'emergenza pandemica 120mila euro complessivi di risorse derivanti completamente dal bilancio comunale".

Il bando si rivolge a tutti i residenti nel comune finalese con un Isee pari o inferiore a 15mila euro per il nucleo familiare. Proprio questo valore sarà quello preso in esame nello stabilire le varie cifre a cui si potrà avere accesso: fino a 6mila euro il contributo partirà da una quota base di 300 euro, fino a 12mila di 250 euro, mentre per la fascia più alta, quella fino a 15mila, di 150.

"Il bonus - aggiungono gli assessori De Sciora e Bricchetto - sarà modulato anche in considerazione dell'eventuale maggiorazione forfettaria di 50 euro per ciascuno da attribuire qualora siano presenti nel nucleo familiare uno o più figli minori compresi i disabili a carico, persone con oltre 74 anni di età, persone con invalidità pari o superiore al 67% o disabilità secondo la Legge 104, persone di nazionalità ucraina e/o richiedenti asilo o rifugiati. In quest'ultimo caso la maggiorazione sarà di 100 euro. Il tutto fino a un tetto massimo di 600euro a domanda".

Tra i requisiti da aver rispettato per i richiedenti vi è quindi il parziale pagamento effettivo delle bollette. Tuttavia, per le domande che si collocano nella prima fascia (Isee fino a 600 euro) "il bonus, espletata l'istruttoria, può essere riconosciuto e liquidato anche qualora vi sia una parziale morosità non superiore al 40% del totale".

Per presentare la domanda sarà necessario compilare gli appositi moduli scaricabili dal sito comunale, nell'atrio del municipio di via Pertica o richiesti telefonicamente al numero 019.6890235-238-239-286. Andranno poi riconsegnati manualmente presso l'Ufficio Protocollo comunale oppure via posta agli indirizzi mail protocollo@comunefinaleligure.it o comunefinaleligure@legalmail.it.