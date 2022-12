Natale al sapore di cioccolato: ad Albissola la magia di Willy Wonka per regalare un sorriso ai bimbi in ospedale

Ad Albissola Marina è già tutto pronto per il prossimo Natale e da qualche giorno si può rivivere la magica e deliziosa favola “Willy Wonka”.

Negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, fino al 17 dicembre, si potranno acquistare i cioccolatini “fortunati”.

Organizzata dal Comune di Albissola Marina in collaborazione con Rosso Pistacchio e Indaco Eventi, si è creato un percorso tra i negozi e pubblici esercizi che permetterà di offrire preziosi premi ed esperienze offerte a chi, tra i cioccolatini, troverà il coupon fortunato.

I cioccolatini però, sono solo un delizioso pretesto per un buonissimo fine.

Tutto il ricavato verrà infatti devoluto alle “Principesse in Corsia” che si dedicano, negli ospedali pediatrici, a progetti finalizzati a portare sorriso e magia ai bimbi in difficoltà.

Il giorno 17 dicembre sarà invece l’occasione per vivere un pomeriggio dolce in una bellissima favola: Willy Wonka sarà infatti il protagonista dello spettacolo di teatro itinerante della compagnia teatrale “Nati da un Sogno”. Si inizia alle ore 15,30 e sarà un viaggio tra le vie di Albissola Marina, un’occasione per degustare merende e scoprire le vie dello shopping natalizio.

A fine spettacolo, Willy Wonka in persona, in collaborazione con le “Principesse in Corsia”, coinvolgerà tutti i bambini in un grande gioco ed estrarrà il fortunato vincitore di una visita alla Fabbrica di Cioccolato “Lavoratti” – Varazze.

Evento gratuito.