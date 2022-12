Savona, il cocktail bar The Balance tra i primi 10 ai Barawards 2022: Paolo Baccino al terzo posto nel concorso nazionale

Tre savonesi tra i primi 10 posti dei Barawards 2022, che si sono tenuti lunedì 12 dicembre al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Si tratta dei titolari del cocktail bar The Balance, nella darsena savonese, Paolo Baccino, arrivato al terzo posto nella categoria “Bartender”, e Tiziana Borreani (vicepresidente Fipe Confcommercio Savona), sesto posto nella categoria “Bar Manager”, e del loro collaboratore Matteo Calcagno, ottavo posto nella categoria “Barista under 30”.

I Barawards sono considerati gli Oscar della ristorazione e somministrazione a livello nazionale. Un premio volto a valorizzare la professionalità e l’innovazione nei bar, pasticcerie-gelaterie, ristoranti e hotel italiani istituito da Bargiornale, rivista di riferimento per il mondo bar italiano.

Piena soddisfazione espressa da Carlomaria Balzola, presidente Fipe Confcommercio Savona: “È un grande piacere che attività di questo tipo valorizzino e qualifichino l’offerta, perché è un eccellente modo di proporsi per acquisire una clientela di valore. Il loro ottimo risultato al concorso nazionale, che vede la partecipazione dei migliori del comparto, è un prestigio per la città di Savona e per tutta la nostra provincia. Complimenti vivissimi. Bravi!”.