Diocesi Savona-Noli, dal levante al ponente i presepi di quest'anno

"Il presepe non testimonia semplicemente la nascita di un bambino ma il Suo collocarsi in un tessuto di relazioni ed esistenze umane di cui egli è il centro", afferma il biblista cardinal Giuseppe Betori. Le sue parole possono orientare le nostre visite ai numerosissimi presepi che anche quest'anno sono stati allestiti da un capo all'altro della diocesi di Savona-Noli e di cui si può leggere le anteprime di seguito e gli approfondimenti sul numero di dicembre del mensile diocesano Il Letimbro.

Savona. Dal 16 al 18 dicembre, il 20, 23 e 30 dicembre, l'1 gennaio e dal 6 all'8 gennaio dalle ore ore 15 alle 18 a Palazzo Valdettaro, presso la Comunità Madre delle Grazie (ex Rondinelle), in piazza don Nicolò Aragno 1, è visitabile la "Mostra di Presepi dei Leginesi".

Albisola Superiore. Fino al 22 gennaio nei giorni feriali al pomeriggio, domenica e festivi anche al mattino è ammirabile lo splendido presepe nei locali della Chiesa San Matteo Apostolo a Luceto. Copre un’area di 130 metri quadrati e riproduce fedelmente il paesaggio di Albisola Superiore agli inizi del '900 in base al ricordo degli anziani del paese e alle cartoline d’epoca. Le abitazioni in scala 1:50 sono state realizzate utilizzando compensato, sabbia, cemento e ardesia. Vi sono personaggi in movimento che rappresentano i mestieri e le arti liguri, le attività dei contadini, vasai, boscaioli, pescatori, fabbri. Le statuine sono circa 550.