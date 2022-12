FP Cgil Savona: Ennio Peluffo riconfermato segretario generale

Alla presenza del Segretario FP Cgil Liguria Diego Seggi e del Segretario Generale della Camera del Lavoro di Savona Andrea Pasa, nelle giornate del 14 e 15 dicembre si è svolto presso i locali della S.M.S. della Valle di Vado "Pace e Lavoro" il XII Congresso Funzione Pubblica di Savona, a cui hanno partecipato 59 delegate e delegati.

"Sono state due giornate di approfondimento, di discussione e di confronto, dove sono stati affrontati temi come il problema salariale (retribuzioni non sufficienti, pressione fiscale, inflazione e caro bollette), il problema di organici non all'altezza in tutti i comparti con ricadute sul tema della sicurezza, e piú in generale sull'aumento delle disuguaglianze economiche e sociali di questo paese - spiegano dalla segreteria FP CGIL Savona - La FP continuerà a pretendere un rinnovamento della Pubblica Amministrazione che deve partire dalla risorsa più importante che si ha a disposizione, necessaria per determinare servizi pubblici di qualità, efficienti ed efficaci: le lavoratrici e i lavoratori. In mancanza di un grande piano assunzionale pluriennale si rischierebbe la chiusura di tanti uffici pubblici della nostra Provincia".