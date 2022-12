Provincia, siglato il protocollo d'intesa per il tavolo dello sviluppo economico: "Importante avere un'interlocuzione più forte con il Governo e i Ministeri" (FOTO)

Via alla sottoscrizione in Provincia a Savona del protocollo d'intesa per la costituzione del "tavolo provinciale per lo sviluppo economico".

Ad essere coinvolti oltre all'ente provinciale anche le organizzazioni sindacali unitariamente CGIL, CISL, UIL (dai quali nasce la proposta di costituzione del tavolo), Unione Industriali di Savona, Confcommercio di Savona, Confesercenti Savona, CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Savona, Confartigianato di Savona, Lega Cooperative di Savona, Confcooperative Imperia Savona, Coldiretti, CIA, Confagricoltura.

Il tavolo ha ricevuto il sostegno da parte dei comuni di Savona, Cairo Montenotte, Albenga, Vado Ligure, Villanova d'Albenga, amministrazioni che sono state individuate nella proposta di impulso dei sindacati in quanto ospitanti la maggior parte dei siti produttivi industriali di maggiore dimensione, una compagine che hanno condiviso all'unanimità che dovrà essere consolidata e allargata.

La proposta di creazione del tavolo, avviata dalle sigle sindacali territoriali, arriva alla luce dell'attuale difficile situazione economica, produttiva e sociale del paese - a causa anche del repentino aumento di costi di materie prime ed energia - e al tempo stesso per dare risalto alle grandi opportunità di sviluppo e di programmazione di progetti strategici che possono essere valorizzati.

L'intesa del tavolo impegna i differenti soggetti - nel rispetto dei reciproci ruoli e compentenze - a portare a condivisione le linee strategiche di sviluppo del territorio allo scopo di sostenere progetti per un rilancio economico ed occupazionale del territorio provinciale, attivare sinergie e fare rete, perseguendo strategie comuni che possano favorire un rilancio territoriale coinvolgendo tutti gli attori locali e per cogliere le migliori opportunità che si presentino in un'ottica coordinata ed efficace, promuovendo un deciso impatto sul tessuto economico, produttivo e sociale del comprensorio savonese.

"Un protocollo fortemente voluto da Cgil, Cisl e Uil di Savona perché è uno strumento fondamentale per il territorio per una interlocuzione più forte con i livelli politici regionali e soprattutto nazionali (Governo e Ministeri) - ha detto Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona - Lo è ancora di più perché è stato sottoscritto da tutti gli attori economici e istituzionali della provincia di Savona e perché il territorio ha bisogno di unità, di fare rete e di pretendere ciò che spetta alla nostra provincia. E' uno strumento per poter affrontare meglio le crisi industriali e le opportunità del territorio. A breve convocheremo tutti i parlamentari eletti in Liguria (nel mese di gennaio probabilmente) per presentargli il protocollo ma soprattutto le opportunità e le crisi della nostra provincia a cui sono chiamati a interessarsi e dare risposte concrete sui temi generali: infrastrutture, sociale, sviluppo, sanità, turismo, ambiente".

"Quando in un territorio si fa rete non è un fattore di poco conto e non è scontato. Si cerca qua di fare sintesi per risolvere i problemi e vedere in ottica prospettica cosa si può migliorare - ha continuato Sheeba Servetto, segretario Uil.

"Questo strumento è un metodo di lavoro anche dinamico, credo che le azioni di prospettiva facciano fare un salto di qualità alle relazioni per andare oltre anche all'Area di Crisi Complessa, le potenzialità ci sono tutte per fare un buon lavoro insieme - puntualizza Simone Mara, segretario Cisl.