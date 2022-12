Borgio Verezzi, il 20 dicembre riapre l'Ufficio Postale: un'auto aveva sfondato la vetrata (FOTO e VIDEO)

Martedì 20 dicembre riapriranno le Poste di Borgio Verezzi. L'ufficio era stato chiuso dopo l'incidente dello scorso 28 novembre quando un'auto ha letteralmente sfondato la vetrata dell'edificio.

In quell'occasione tanta paura con diversi danni causati dal sinistro, ma fortunatamente nessun ferito grave.

La sede di via Quattro Novembre, interessata da lavori infrastrutturali finalizzati alla messa in sicurezza dei locali, sarà nuovamente aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Per tornare ad utilizzare il Postamat, invece, serviranno ancora alcuni giorni.